Минимальные баллы по ЕГЭ в новом учебном году будут выше, чем в прошлом

В настоящее время в России идёт активное общественное обсуждение итоговой аттестации 11-классников. Уже точно известно, что в регламент ЕГЭ будет внесены изменения как в технической, так и в содержательной части.

Проект предполагает повышение пороговых границ баллов для поступления в вузы.

Согласно приказу Минпросвещения, минимальный показатель ЕГЭ по обществознанию в новом учебном году составит 42 балла, по русскому языку, информатике и географии – 40 баллов, по математике – 39, физике, биологии и химии – 36 баллов, истории – 35, литературе – 32, иностранному языку – 30 баллов.

Для поступления в вузы в 2021 году необходимо было сдать экзамены на:

русский язык — на 36 баллов;математику — на 27;информатику — на 40 баллов; биологию — на 36; историю — на 32; химию — на 36; иностранные языки — на 22; физику — на 36; обществознание — на 42; литературу — на 32; географию — на 37 баллов.

При этом вузы оставляли за собой право поднять пороговый балл по ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем образовании в прошлом году выпускнику достаточно было иметь положительные результаты по всем предметам и сдать ЕГЭ по русскому языку на 24 балла.

О проекте приказа о новых числовых значениях по ЕГЭ сообщила УГ.

Голосование по проекту закроется 16 сентября. А итоговое сочинение, являющееся допуском к ЕГЭ школьники напишут в этом году 1 декабря.