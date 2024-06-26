Среда, 26 июня, 2024

Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Автор: 7info7

Опубликовано

Госпошлина на расторжение брака в 2025 году может вырасти практически в 8 раз и достичь отметку в 5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте РБК.

Минфин выдвинул предложение об увеличении размера нескольких государственных пошлин. В проект вошли масштабные поправки налогового законопроекта, который приняли в первом чтении Госдумой 20 июня. Нововведения могут вступить в силу уже 1 января 2025 года. На данный момент поправки находятся на согласовании в ведомстве.

Значительным корректировкам подвергнутся пошлины, уплачиваемые физическими лицами. Так, за расторжение брака налог планируется поднять с 650 руб. до 5 тысяч руб. Под него попадают ситуации, при которых супруги не имеют общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии или разводятся через суд. По статистике Росстата, в 2023 году в России было зафиксировано 683,7 тысяч разводов.

Также планируются изменения налога за смену имени, он составит 5 тысяч рублей. Любой гражданин России может сменить имя, фамилию или отчество через отделение ЗАГС. На согласование дается один месяц.

За внесение изменений в записи актов гражданского состояния будет увеличение с 650 до 700 рублей, а выдача повторного свидетельства о рождении или заключении брака с 350 до 500 рубле. За справки из архивов ЗАГС нужно будет заплатить 350 рублей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

MMS-рассылки выросли в четыре раза

Измена чаще грозит неорганизованным людям, без чётких целей

В среду в Рязанской области прогнозируют дожди и грозы

В Рязани масштабно обновляют теплосети

Карин Кнайсль рассказала, с чем у неё ассоциируется Россия

В Рязани проверили, насколько безопасны городские пляжи

12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП в Рязанском районе

В Рязанской области не будут продавать алкоголь 29 июня

Иностранец забил молотком соотечественника и скинул труп в реку

Полковник Свитан рассказал о происходящем на Восточном фронте с ВСУ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

Новости мира
В центре сюжета – матёрый и невозмутимый опер Кувалдин, которому навязывают в стажёры сына местного бизнесмена Клима Кукушкина.

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

Новости Рязани
Екатерина Василькова поставила перед собой цель создать учреждение, в котором дети могли бы получать высоко эффективную медицинскую помощь.

MMS-рассылки выросли в четыре раза

Новости Рязани
Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Измена чаще грозит неорганизованным людям, без чётких целей

Новости мира
Учёные проанализировали предыдущие исследования и выявили несколько признаков, которые могут указывать на склонность к измене.

В среду в Рязанской области прогнозируют дожди и грозы

Новости Рязани
До конца суток сохраняется метеопредупреждение.