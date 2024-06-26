Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Госпошлина на расторжение брака в 2025 году может вырасти практически в 8 раз и достичь отметку в 5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте РБК.

Минфин выдвинул предложение об увеличении размера нескольких государственных пошлин. В проект вошли масштабные поправки налогового законопроекта, который приняли в первом чтении Госдумой 20 июня. Нововведения могут вступить в силу уже 1 января 2025 года. На данный момент поправки находятся на согласовании в ведомстве.

Значительным корректировкам подвергнутся пошлины, уплачиваемые физическими лицами. Так, за расторжение брака налог планируется поднять с 650 руб. до 5 тысяч руб. Под него попадают ситуации, при которых супруги не имеют общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии или разводятся через суд. По статистике Росстата, в 2023 году в России было зафиксировано 683,7 тысяч разводов.

Также планируются изменения налога за смену имени, он составит 5 тысяч рублей. Любой гражданин России может сменить имя, фамилию или отчество через отделение ЗАГС. На согласование дается один месяц.

За внесение изменений в записи актов гражданского состояния будет увеличение с 650 до 700 рублей, а выдача повторного свидетельства о рождении или заключении брака с 350 до 500 рубле. За справки из архивов ЗАГС нужно будет заплатить 350 рублей.