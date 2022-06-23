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Четверг, 23 июня, 2022

Минцифры прокомментировало кибератаки на портал Госуслуг

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Татьяна Проводина

Минцифры прокомментировало кибератаки на портал Госуслуг

Фото из Телеграм канала Минцифры

В Telegram каналах Украины около 9:30 начали распространяться призывы к атакам на российский портал и инфраструктуру электронного правительства. Об этом сообщает министерство.

Целью украинская сторона объявила парализацию предоставления социально значимых услуг в РФ. Было опубликовано свыше 50 IP-адресов для атак.

В моментах нагрузка на портал Госуслуг достигал 340 тысяч запросов в секунду. В ведомстве отметили, что атаке подверглись также платёжная система, мобильное приложение и системы жизнеобеспечения электронного правительства.

Минцифры сообщает, что системы безопасности и управления функционируют штатно, данные пользователей защищены. Ведомство не зафиксировало проникновений в инфраструктуру электронного правительства.

Все технические профильные подразделения «Ростелекома» мобилизованы.

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