Минцифры прокомментировало кибератаки на портал Госуслуг

В Telegram каналах Украины около 9:30 начали распространяться призывы к атакам на российский портал и инфраструктуру электронного правительства. Об этом сообщает министерство.
Целью украинская сторона объявила парализацию предоставления социально значимых услуг в РФ. Было опубликовано свыше 50 IP-адресов для атак.
В моментах нагрузка на портал Госуслуг достигал 340 тысяч запросов в секунду. В ведомстве отметили, что атаке подверглись также платёжная система, мобильное приложение и системы жизнеобеспечения электронного правительства.
Минцифры сообщает, что системы безопасности и управления функционируют штатно, данные пользователей защищены. Ведомство не зафиксировало проникновений в инфраструктуру электронного правительства.
Все технические профильные подразделения «Ростелекома» мобилизованы.