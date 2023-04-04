Михаил Турецкий после концерта в Рязани рассказал о творческих планах

В Рязанской областной филармонии 29 марта состоялся концерт Хора Турецкого.

Руководитель знаменитого коллектива Михаил Турецкий поделился с журналистами фактами биографии и творческими планами.

На вопрос о выборе тем в концертных программах Михаил Турецкий ответил, что затрагивает дорогие ему темы.

Михаил Турецкий: «Коснулся того, что мне дорого. Я коснулся темы родителей, учителей, темы корней, своего детства. Непридуманный патриотизм. Патриотизм тут 25-м кадром идёт, потому что мне повезло: мне его не надо придумывать. Я бы, наверное, придумывал, если бы его не было изначально во всей истории моей жизни»

Михаил Турецкий рассказал, что он – внук кузнеца из Могилёвской области и сын фронтовика. Отец музыканта воевал все 4 года и дошёл до Берлина, был участником прорыва Ленинградской блокады.

Михаил Турецкий: «Мама моя одна случайно уцелела в войну. Всю семью закопали немцы живьём»

По словам руководителя прославленного коллектива, он получил «лучшее в мире музыкальное образование – советское».

Михаил Турецкий: «Мне так повезло, что в советское время оно было действительно ни с чем не сравнимым. Тогда все лучшие группы, оркестры западные были зацементированы музыкантами – выходцами из России. Это 70-е, 80-е годы. Бесплатно педагоги учили, не коммерчески. Сегодня коммерческая медицина, коммерческое образование. Это всегда чуть-чуть хуже, чем от души, как бы ты ни крутился. А тогда это всё было бесплатно. Только самых талантливых брали, от души все работали. У меня часть группы здесь хоровой учились в Институте Гнесиных. Я понимал: нам дали всё».

Родители Михаила Турецкого из России не уехали. Отцу музыканта нравилась духовность России, и эту любовь он передал Михаилу Турецкому.

Михаил Турецкий: «Я люблю очень свою страну, другой для меня Родины не существует. Причём я даже могу взять израильский паспорт, для того чтобы просто за границу возить свой коллектив и продвигать наши российские идеи. Мы это сейчас делаем, в период СВО, и в период пандемии делали. У нас есть проект Unity Songs «Песни единства и дружбы»

Только в 2022 году коллектив объехал 25 городов, побывав в том числе в 9 странах Латинской Америки.

Михаил Турецкий рассказал, что бывал в селе Константиново, и в репертуаре коллектива есть песни на стихи Сергея Есенина.

Михаил Турецкий: «Что такое Хор Турецкого? Это тысячи композиций. У нас есть и на стихи Есенина. Я мог бы «Не жалею, не зову, не плачу» сегодня сам спеть. Но концерт не может объять необъятное. 21 апреля начну с этого произведения, и оно будет стильным»

По словам музыканта, в программе можно спеть 30 треков: люди не могут бесконечно слушать. Михаил Турецкий отметил, что сейчас в моде формат концерта в одно отделение.

Михаил Турецкий: «Никто не расслабляется, это два часа счастья. Главное – чтобы эти 2 часа прошли незаметно для людей. С таким настроением. Потому что всё хорошее проходит быстро»

Руководитель Хора Турецкого также рассказал, что коллектив по возможности даёт сдвоенные концерты в разных регионах. Это делается для того, чтобы у всех желающих была возможность попасть на концерт.

Михаил Турецкий: «Уже 3 недели нет билетов, а люди хотят на концерт. Часто бывает, мы делаем сдвоенные концерты. При этом мы не делаем невыносимым ценник. Мы хотим, чтобы люди имели эту возможность – прийти на наш концерт за умеренный бюджет»

В Рязани Хор Турецкого даст ещё один концерт – 21 апреля.