Михаил Турецкий после концерта в Рязани рассказал о творческих планах

В Рязанской областной филармонии 29 марта состоялся концерт Хора Турецкого.
Руководитель знаменитого коллектива Михаил Турецкий поделился с журналистами фактами биографии и творческими планами.
На вопрос о выборе тем в концертных программах Михаил Турецкий ответил, что затрагивает дорогие ему темы.
Михаил Турецкий рассказал, что он – внук кузнеца из Могилёвской области и сын фронтовика. Отец музыканта воевал все 4 года и дошёл до Берлина, был участником прорыва Ленинградской блокады.
По словам руководителя прославленного коллектива, он получил «лучшее в мире музыкальное образование – советское».
Родители Михаила Турецкого из России не уехали. Отцу музыканта нравилась духовность России, и эту любовь он передал Михаилу Турецкому.
Только в 2022 году коллектив объехал 25 городов, побывав в том числе в 9 странах Латинской Америки.
Михаил Турецкий рассказал, что бывал в селе Константиново, и в репертуаре коллектива есть песни на стихи Сергея Есенина.
По словам музыканта, в программе можно спеть 30 треков: люди не могут бесконечно слушать. Михаил Турецкий отметил, что сейчас в моде формат концерта в одно отделение.
Руководитель Хора Турецкого также рассказал, что коллектив по возможности даёт сдвоенные концерты в разных регионах. Это делается для того, чтобы у всех желающих была возможность попасть на концерт.
В Рязани Хор Турецкого даст ещё один концерт – 21 апреля.