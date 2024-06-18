Вторник, 18 июня, 2024

Мигрант сбросил сожительницу с 6-го этажа в Санкт-Петербурге

Автор: 7info

Опубликовано

В Санкт-Петербурге мигранту предъявлено обвинение в убийстве женщины, сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы.

Уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Инцидент произошёл в Кировском районе города. Во время ссоры мужчина столкнул женщину с 6-го этажа дома, расположенного на улице Подводника Кузьмина.

Пострадавшую доставили в больницу на скорой помощи, но спасти её не удалось — женщина скончалась.

Подозреваемого задержали, следователи готовятся предъявить ему обвинение.

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