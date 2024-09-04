Мигрант из Таджикистана развращал 12-летнюю школьницу в лифте многоэтажки

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ столицы.

Перовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 135 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации — развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, 1 сентября 2024 года подозреваемый совершил развратные действия в лифте жилого дома на Новокосинской улице в отношении 12-летней девочки. О произошедшем узнала её семья и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался гражданин Таджикистана. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Перовским районным судом о заключении подозреваемого под стражу.

В рамках расследования проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы. Если у вас есть информация о таких преступлениях, просим сообщить об этом в Перовский межрайонный следственный отдел по телефону: 8(495)304-36-09 или обратиться по адресу: Москва, ул. Металлургов, 23А.