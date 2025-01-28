Мигрант грозил отрезать головы русским женщинам в хостеле в Подмосковье

Гастарбайтер из Таджикистана устроил дебош в хостеле в подмосковном Пушкине и грозил отрезать головы русским женщинам, пишет МК .

Инцидент произошел 22 января. Постоялец в состоянии наркотического опьянения стал вести себя неадекватно: шатался в разные стороны и говорил странные слова.

Администратор общежития спросила, все ли у него в порядке и нужна ли ему помощь. В ответ мигрант стал унижать женщину. Та пригрозила вызвать полицию, заподозрив мигранта в употреблении наркотиков.

«Мужчина стал замахиваться на нее и поклялся, что убьет администратора, а заодно и всех русских женщин», — говорится в публикации. Реклама

В итоге общественники и полицейские усмирили дебошира. У него нашли под подушкой нож. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».