Мигрант грозил отрезать головы русским женщинам в хостеле в Подмосковье

Гастарбайтер из Таджикистана устроил дебош в хостеле в подмосковном Пушкине и грозил отрезать головы русским женщинам, пишет МК.
Инцидент произошел 22 января. Постоялец в состоянии наркотического опьянения стал вести себя неадекватно: шатался в разные стороны и говорил странные слова.
Администратор общежития спросила, все ли у него в порядке и нужна ли ему помощь. В ответ мигрант стал унижать женщину. Та пригрозила вызвать полицию, заподозрив мигранта в употреблении наркотиков.
В итоге общественники и полицейские усмирили дебошира. У него нашли под подушкой нож. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».