MIA BOYKA в «Шоу Воли» на ТНТ прокомментировала скандал с девочкой-квадробером

В это воскресенье в 23:00 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут четыре финалиста реалити «Выжить в Дубае» (16+), а также певица MIA BOYKA.

«Выжить в Дубае. Возвращение» стал одним из самых скандальных сезонов проекта. В сети не утихают обсуждения событий реалити, участниками которого стали Анна Седокова, Джиган и Оксана Самойлова, Надежда Сысоева, Торнике Квитатиани и другие. В студию «Шоу Воли» придут финалисты шоу: Вячеслав Чепурченко и Саша Стоун, а также участники народной команды Александра Сухорукова и Андрей Зубенко. Среди них есть и победитель, имя которого зрители узнают прямо в начале программы. Они вспомнят самые яркие впечатления, конфликты, снова сыграют в «Пустынную мафию». Кроме того, Слава Чепурченко преподнесет народной команде подарок, за который в сети получил много хейта.

Второй гостьей выпуска станет певица MIA BOYKA, которая совсем недавно угодила в громкий скандал с девочкой-квадробером. В студии певица расскажет о том, как всё было на самом деле, а также выскажется по поводу случившегося.

«Я столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом и лидером мнений в нашей стране не для того, чтобы сейчас отмалчиваться. Я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток гадить не будут. И кошачий корм дети тоже есть не будут. И пусть в меня полетят камни, но, блин, 1 сентября, 3 сентября, 5 сентября… Я думала, мы это забыли. Мы до сих пор это обсуждаем», – прокомментирует певица.

Также MIA расскажет, что эта ситуация отобрала у нее многих близких людей. Она до последнего надеялась, что в шоу-бизнесе есть дружба. Но на деле всё оказалось совсем не так. Павел Воля и Илья Соболев также выскажут своё мнение о квадроберах и конфликте.