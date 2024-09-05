Международный день благотворительности отметили в Штабе поддержки «Единой России»

Международный день благотворительности отметили в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Гостями стали давние друзья и партнеры Штаба — руководители и сотрудники благотворительных организаций региона: фонд «Рука помощи», фонд «Защитники Отечества», фонд «Мы вместе», «Добро.центр» города Рязани.

— Сегодня мы чествуем тех, кто осознает важность совместных усилий для создания мира, где доброта и сострадание получают наивысшую оценку. В нашей совместной копилке — большое количество проведенных мероприятий, — подчеркнула заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Штаба общественной поддержки, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

В рамках встречи представители организаций рассказали о своей работе, поделились наработанным опытом с коллегами и наметили планы на дальнейшую совместную работу.

В качестве подарка творческий коллектив Рязанского областного Дворца культуры и искусства подготовил концертную программу, в которой принял участие квартет «Кантабиле».

— Это уже второе мероприятие, на которое мы приглашаем наших друзей в их профессиональный праздник. Уверена, что это станет доброй традицией, — подчеркнула Елена Синица.