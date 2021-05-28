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Пятница, 28 мая, 2021
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Мэрия сообщила, какие дороги начнут ремонтировать в Рязани по нацпроекту в 2021 году

7info7
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани отремонтируют 17 участков дорог. Список опубликовала мэрия.

Общая протяжённость ремонта составит 15,6 км. Речь идёт о следующих объектах:

  • дорога от М-5 до ул. Коняева;
  • 12-й район посёлка Борки;
  • улица Николодворянская;
  • Улица Леволыбедская;
  • переулок Войкова;
  • улица Петрова;
  • улица Новосёлов;
  • ряжское шоссе;
  • улица Горького;
  • улица Соборная и Соборная площадь;
  • улица 2-я Линия;
  • улица Кремлёвский вал;
  • от дома №27 по улице Промышленной до дома № 21 по улице Прижелезнодорожной;
  • улица Промышленная;
  • проезд Яблочкова;
  • улица Западная;
  • улица Шевченко.

В администрации отметили, что ремонт пяти дорог завершится в этом году.  Окончание работ на остальных объектах запланировано на 2022 год.

К работам приступят в июле после прохождения закупочных процедур.

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