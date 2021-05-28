Мэрия сообщила, какие дороги начнут ремонтировать в Рязани по нацпроекту в 2021 году

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани отремонтируют 17 участков дорог. Список опубликовала мэрия.

Общая протяжённость ремонта составит 15,6 км. Речь идёт о следующих объектах:

дорога от М-5 до ул. Коняева;

12-й район посёлка Борки;

улица Николодворянская;

Улица Леволыбедская;

переулок Войкова;

улица Петрова;

улица Новосёлов;

ряжское шоссе;

улица Горького;

улица Соборная и Соборная площадь;

улица 2-я Линия;

улица Кремлёвский вал;

от дома №27 по улице Промышленной до дома № 21 по улице Прижелезнодорожной;

улица Промышленная;

проезд Яблочкова;

улица Западная;

улица Шевченко.

В администрации отметили, что ремонт пяти дорог завершится в этом году. Окончание работ на остальных объектах запланировано на 2022 год.

К работам приступят в июле после прохождения закупочных процедур.