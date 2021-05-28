Мэрия сообщила, какие дороги начнут ремонтировать в Рязани по нацпроекту в 2021 году

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани отремонтируют 17 участков дорог. Список опубликовала мэрия.
Общая протяжённость ремонта составит 15,6 км. Речь идёт о следующих объектах:
- дорога от М-5 до ул. Коняева;
- 12-й район посёлка Борки;
- улица Николодворянская;
- Улица Леволыбедская;
- переулок Войкова;
- улица Петрова;
- улица Новосёлов;
- ряжское шоссе;
- улица Горького;
- улица Соборная и Соборная площадь;
- улица 2-я Линия;
- улица Кремлёвский вал;
- от дома №27 по улице Промышленной до дома № 21 по улице Прижелезнодорожной;
- улица Промышленная;
- проезд Яблочкова;
- улица Западная;
- улица Шевченко.
В администрации отметили, что ремонт пяти дорог завершится в этом году. Окончание работ на остальных объектах запланировано на 2022 год.
К работам приступят в июле после прохождения закупочных процедур.