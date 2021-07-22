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Четверг, 22 июля, 2021
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Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской

Елена Лобанова
Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской
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В среду, 21 июля, мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход благоустройства дворов на улице Крупской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Во дворах возле домов №№9, 10, 11 по улице Крупской отремонтировали пешеходные дорожки. Сейчас устраивают освещение и подготавливают территорию к озеленению. Кроме того, на объекте ремонтируют дорогу. 

Также ремонтируются подъезды к школам, детсадам и подстанции скорой медпомощи. 

— Таким образом, объединив два проекта, мы комплексно благоустроим целый квартал. Постараемся, чтобы такая практика успешно применялась и на других участках, — отметила Елена Сорокина.

Подрядчик также заложил основу будущего сквера имени Евгения Георгиевича Попова. 

— Отрадно, что инициаторами благоустройства выступили сами жители. Это прекрасный пример сплоченности, добрососедства и ответственного отношения к своему месту проживания, — подчеркнула Елена Сорокина.

  • Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской
  • Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской
  • Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской
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