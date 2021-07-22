Мэр Рязани проинспектировала благоустройство территорий на улице Крупской

В среду, 21 июля, мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала ход благоустройства дворов на улице Крупской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Во дворах возле домов №№9, 10, 11 по улице Крупской отремонтировали пешеходные дорожки. Сейчас устраивают освещение и подготавливают территорию к озеленению. Кроме того, на объекте ремонтируют дорогу.
Также ремонтируются подъезды к школам, детсадам и подстанции скорой медпомощи.
Подрядчик также заложил основу будущего сквера имени Евгения Георгиевича Попова.