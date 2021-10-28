Мэр Рязани Елена Сорокина приняла участие в высадке кустарников в сквере им. Е. Г. Попова

В среду, 27 октября, в сквере им. Е. Г. Попова в Рязани высадили кустарники. В озеленении территории приняла участие глава администрации города Елена Сорокина, сообщила пресс-служба мэрии.

Сквер разбили в рамках проекта местных инициатив. Расположение его выбрано неслучайно — здесь проходит маршрут, по которому дети ходят в школу № 53, детскую школу искусств № 4, детский сад № 115, Ресурсный центр дополнительного образования.

Сорокина отметила, что 2021 год — юбилейный. Исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Попова. В 1950 году артист возглавил рязанский хор, которому впоследствии присвоили его имя.

После решения о создании сквера, с территории убрали поросль и сухие деревья, сделали асфальтовые дорожки, поставили уличное освещение, обустроили парковки.

В дальнейшем это место будут благоустраивать — активисты готовят документы, чтобы включить его в программу поддержки местных инициатив на 2022 год.