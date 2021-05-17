Мэр обсудила с жителями судьбу липецких окраин

Глава Липецка Евгения Уваркина с объездом побывала в Желтых Песках, Радужном и Сселках, где местные жители рассказали ей о проблемах, пишет портал «Вести-Липецк».
Мэр отметила, что бывшая школа в Желтых Песках может получить функционал сразу двух полезных и нужных учреждений. Так, здесь могут создать дом творчества или медицинский пункт с отдельным входом.
Уваркина также поручила руководителю управления Правобережным округом проработать вопрос обустройства пляжа.
Кроме того, глава Липецка будет заниматься решением проблемы с табличками названий улиц в Радужном.
В Сселках прорабатывается вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.