Мэр обсудила с жителями судьбу липецких окраин

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Глава Липецка Евгения Уваркина с объездом побывала в Желтых Песках, Радужном и Сселках, где местные жители рассказали ей о проблемах, пишет портал «Вести-Липецк».

Мэр отметила, что бывшая школа в Желтых Песках может получить функционал сразу двух полезных и нужных учреждений. Так, здесь могут создать дом творчества или медицинский пункт с отдельным входом.

Уваркина также поручила руководителю управления Правобережным округом проработать вопрос обустройства пляжа.

Кроме того, глава Липецка будет заниматься решением проблемы с табличками названий улиц в Радужном.

В Сселках прорабатывается вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.