26.3 C
Рязань
Понедельник, 17 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Мэр обсудила с жителями судьбу липецких окраин

Никита Брыкин
- Advertisement -

Глава Липецка Евгения Уваркина  с объездом побывала в Желтых Песках, Радужном и Сселках, где местные жители рассказали ей о проблемах, пишет портал «Вести-Липецк».

Мэр отметила, что бывшая школа в Желтых Песках может получить функционал сразу двух полезных и нужных учреждений. Так, здесь могут создать дом творчества или медицинский пункт с отдельным входом.

Уваркина также поручила руководителю управления Правобережным округом проработать вопрос обустройства пляжа.

Кроме того, глава Липецка будет заниматься решением проблемы с табличками названий улиц в Радужном.

В Сселках прорабатывается вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]