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Фото: издательство "Пресса"
Экология, природа, животные

Медведю Мише из национального парка «Мещёрский» исполнилось 8 лет

Анастасия Мериакри

Медведю Мише из национального парка «Мещёрский» исполнилось 8 лет. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В 2017 году трехмесячного мишку привезли в Клепиковский район из Нижегородской области. Охотники застрелили его маму, а медвежонку дали шанс на жизнь. Тогда найденыша отправили в Мещёру, в деревню Шакино.

Любимец местных жителей отпраздновал свое 8-летие 10 февраля. В марте пройдет традиционная акция по сбору угощений «Покорми Мишку».

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Эта зима стала для Миши тревожной, виной тому теплая погода. Чуть спадает мороз — медведь просыпается, а если похолодает — Миша опять уходит в спячку.

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