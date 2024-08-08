Четверг, 8 августа, 2024

Медик рассказал о чудесном спасении Поддубного

Автор: powder

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Медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал КП о спасении военкора Евгения Поддубного.

По его словам, врачи не сразу поняли, что пациент – известный журналист. На промежуточный пункт оказания помощи его привез местный житель, который ехал из Суджи. Водитель заметил раненого, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину.

«Ребята быстро его доставили. А потом мы уже узнали. Мы смотрим на его канал, мы подписаны: «Погиб». Я говорю: «***** себе «погиб»! Как «погиб», если он – вот, у нас лежит в машине», – отметил медик.

Инцидент произошел накануне. Внедорожник Поддубного атаковал FPV-дрон, джип несколько раз перевернулся и загорелся.

Собеседник издания предположил, что в этот момент журналист выпал из машины. Он был обожжен, разговаривал непонятно, добавил медик. После этого Поддубного отправили в областную больницу.

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