Медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал КП о спасении военкора Евгения Поддубного.
По его словам, врачи не сразу поняли, что пациент – известный журналист. На промежуточный пункт оказания помощи его привез местный житель, который ехал из Суджи. Водитель заметил раненого, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину.
Инцидент произошел накануне. Внедорожник Поддубного атаковал FPV-дрон, джип несколько раз перевернулся и загорелся.
Собеседник издания предположил, что в этот момент журналист выпал из машины. Он был обожжен, разговаривал непонятно, добавил медик. После этого Поддубного отправили в областную больницу.