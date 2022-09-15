Мечты четырёх знаков зодиака исполнятся во второй половине сентября 2022 года

Известный российский астролог Тамара Глоба убеждена: самые сокровенные мечты представителей четырёх знаков зодиака исполнятся во второй половине сентября 2022 года.

Во-первых, небывалая ранее удача свалится на Раков. Ракам астролог советует не медлить, принимать решения оперативно, но вдумчиво. Только тогда их плоды будут максимально прекрасны. Причём речь идёт как о финансовой сфере, так и о любовных отношениях.

Во-вторых, благоприятной вторая половина сентября станет для Дев. Наконец-то в их жизни воцарится спокойствие, рядом будут добрые и преданные люди. От них ожидайте сюрпризов и исполнения ваших желаний.

Весы во второй половине сентября смогут остановить аврал и начать работать или учиться в размеренном и неторопливом ритме. Это поможет успокоиться,подарит ощущение внутренней гармонии, убеждена Тамара Глоба. Невероятные эмоции доставят Весам поездки и путешествия.

Для Козерогов вторая половина сентября — время, когда надо важно уделить внимание собственным нуждам и потребностям, обратить внимание на состояние здоровья. Хорошей наградой за упорные труды, проделанные раннее, станет отдых.