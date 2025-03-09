МЧС: выход на лед может привести к трагедии

МЧС России по Рязанской области призывает жителей не выходить на лед. С наступлением весны начинают таять снежные покровы и лёд. В теплую погоду и под воздействием лучей солнца лед становится пористым и рыхлым, представляя большую опасность для человека.

С начала года в Рязанской области, по информации МЧС, зарегистрирован один случай гибели людей на водных объектах. По статистике, чаще всего жертвами тонкого льда становятся дети, гуляющие без присмотра родителей вблизи водоемов, рыбаки, которые игнорируют правила безопасности, и автомобилисты.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо соблюдать правила и меры личной безопасности. Важно знать, какой лёд считается безопасным. О прочности и безопасной толщине льда говорит его зеленоватый или слегка синеватый цвет. Кроме того, на таких участках обычно не бывает снежного покрова. На прочность льда влияют такие факторы, как течение, выбросы теплой воды с близлежащих промышленных объектов. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 см.

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Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, срочно обращайтесь за помощью по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «101».