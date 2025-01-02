МЧС: сильный ветер сохранится в Рязанской области до утра 3 января

Региональное управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение: до конца суток 2 января, а также ночью и утром 3 января, в регионе ожидается юго-западный ветер с порывами 12–17 м/с.
Рекомендации для жителей:
- Избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.
- Ограничьте время пребывания на улице, если это возможно.
- На случай отключения электричества в вечернее время держите при себе электрический фонарь.
- Не используйте для освещения открытый огонь, чтобы избежать риска пожара.
Контакты экстренных служб:
Если вы стали свидетелем или участником происшествия, незамедлительно звоните:
- 01 (пожарные и спасатели),
- 101 (с мобильного),
- 112 (единый номер вызова экстренных служб).
Соблюдение простых правил безопасности поможет минимизировать риски и сохранить ваше здоровье. Будьте осторожны!