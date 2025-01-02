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Погода

МЧС: сильный ветер сохранится в Рязанской области до утра 3 января

Алексей Самохин

Региональное управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение: до конца суток 2 января, а также ночью и утром 3 января, в регионе ожидается юго-западный ветер с порывами 12–17 м/с.

Рекомендации для жителей:

  • Избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.
  • Ограничьте время пребывания на улице, если это возможно.
  • На случай отключения электричества в вечернее время держите при себе электрический фонарь.
  • Не используйте для освещения открытый огонь, чтобы избежать риска пожара.

Контакты экстренных служб:

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, незамедлительно звоните:

  • 01 (пожарные и спасатели),
  • 101 (с мобильного),
  • 112 (единый номер вызова экстренных служб).

Соблюдение простых правил безопасности поможет минимизировать риски и сохранить ваше здоровье. Будьте осторожны!

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