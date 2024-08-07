Среда, 7 августа, 2024

МЧС России: 9 человек погибли на водоемах страны за прошедшие сутки

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: МЧС России

За прошедшие сутки в водоёмах страны утонули девять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Калининградской области 13-летний подросток катался на доске для сапбординга. Внезапно доска перевернулась, и мальчик начал тонуть. Находившиеся рядом спасатели заметили его и оказали необходимую помощь, после чего передали родителям.

В Хабаровске в месте, где купание запрещено, предположительно, утонул 18-летний юноша. В настоящее время спасатели ищут его, уже обследовано два километра акватории.

В Волгограде на реке Волге утонул 24-летний парень, который пытался переплыть затон Сарептский.

В Удмуртии на одном из прудов утонул 63-летний мужчина. По словам его супруги, они вместе с другими людьми распивали алкоголь на берегу. Мужчина пошёл купаться, нырнул и не вынырнул.

Всего за прошедшие сутки на водных объектах страны было зарегистрировано 14 происшествий.

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