Математик-пророк из Афганистана Сидик Афган убеждён: совсем скоро Россию ожидает небывалое величие. И придёт оно благодаря тому, что, по всей видимости, должно было нас сломить.

Причиной возвышения над другими странами станут пресловутые санкции. Наша страна не только преодолеет установленные для неё ограничения, но и обретёт внутреннюю стабильность.

Небывалый расцвет страны Сидик Афган увидел к 2025 году. Пророк высчитал эту дату с помощью своего уникального метода. Он сложил все числа от 1 до 9, получил 45, а после возвёл его в квадрат, получив 2025.

Ранее Сидик Афган назвал устрашающую дату 2023 года, а также назвал дату рождения следующего президента России.