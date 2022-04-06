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Среда, 6 апреля, 2022

Мать ребёнка, погибшего в перинатальном центре Рязани, рассказала о проведении независимой экспертизы

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Мать ребёнка, погибшего в перинатальном центре Рязани, рассказала о проведении независимой экспертизы

Александр Ильин

Мать ребёнка, погибшего в рязанском перинатальном центре, Вероника Инзина рассказала о проведении независимой экспертизы, пишет «ВидСбоку». 

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По данным издания, после общественного резонанса в связи с гибелью младенца стало известно о возбуждении трёх уголовных дел. Одно из них завели ещё за несколько месяцев до трагедии. 

Дело по факту смерти ребёнка семьи Инзиных возбудили по статье о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас оно находится на контроле в Центральном аппарате следственного комитета РФ.

Вероника Инзина также сообщила, что готовятся результаты независимой экспертизы, которая проводится в другом городе. 

«В следственном комитете говорят, что было проведено много проверок, и во всех были выявлены нарушения. Какие точно, нам пока не дали ознакомиться», – сказала рязанка.

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