Мать ребёнка, погибшего в перинатальном центре Рязани, рассказала о проведении независимой экспертизы

Мать ребёнка, погибшего в рязанском перинатальном центре, Вероника Инзина рассказала о проведении независимой экспертизы, пишет «ВидСбоку».

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По данным издания, после общественного резонанса в связи с гибелью младенца стало известно о возбуждении трёх уголовных дел. Одно из них завели ещё за несколько месяцев до трагедии.

Дело по факту смерти ребёнка семьи Инзиных возбудили по статье о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас оно находится на контроле в Центральном аппарате следственного комитета РФ.

Вероника Инзина также сообщила, что готовятся результаты независимой экспертизы, которая проводится в другом городе.