Мать актера Кирилла Канахина, который был среди диверсантов, устроивших теракт в Брянской области, назвала сына предателем, написала КП.

Женщина призналась, что не понимает, зачем сын уехал на Украину в 2016 году. В это время у нее не было связи с родственником.

«Про вступление в ВСУ даже не предполагала, про его националистические убеждения я узнала только из прессы. Мне он звонил только чтобы поздравить с днем рождения. И в голову не могло прийти, что он может сотворить такое», – призналась мать.

Собеседница издание не одобряет поступок сына, подчеркнув, что ее отец погиб во время Великой Отечественной войны.

«Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое», – пояснила женщина.

Она добавила, что нападение на свою страну – это предательство.