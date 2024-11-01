Мать 15-летнего подростка обвинила рехаб в доведении до попытки самоубийства

Мать 15-летнего подростка обвинила реабилитационный центр в Ленинградской области в доведении её сына до попытки самоубийства вместо оказания помощи. Об этом пишет RT.

По словам женщины, сын, имея проблемы с наркотиками, был направлен в рехаб через представителя центра, который заверил её, что ему окажут необходимую помощь.

Из её рассказа следуют следующие детали:

— Центр, расположенный на огороженном участке с тремя коттеджами, принял подростка на летний курс лечения. За три месяца ушло 210 тыс рублей, средства, как утверждает Елена, перечислялись на личный счёт сотрудницы, а не на официальный счёт компании.

— В центре подростку ограничивали общение: он мог говорить с матерью по телефону только десять минут в день и исключительно по громкой связи. Позже сотрудники сообщили, что мальчик наказан и его право на звонки было временно отозвано.

— Позднее выяснилось, что подросток подвергался физическому и психологическому воздействию, что привело его к попытке суицида. Мать рассказала, что после инцидента мальчика связали скотчем и оставили в ванной на несколько часов.

Узнав о случившемся, Елена смогла забрать сына домой. Прокуратура Ленинградской области подтвердила факт проведения проверки по её заявлению.