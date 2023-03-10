Масштабные рейды ГИБДД пройдут в выходные в Рязанской области

В пятницу и предстоящие выходные в Рязанской области ГИБДД будет проводить масштабные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Автоинспекторы будут выявлять грубые нарушения ПДД. Рейды будут проводиться на стационарных постах, а также с использованием средств скрытого патрулирования.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о пьяной езде и других серьёзных нарушениях.