Мартиросян прокомментировал назначение Харламова продюсером Comedy club

Сегодня, 6 августа гостем утренней программы «УТРО.ТНТ» (16+) стал юморист, актёр, продюсер, один из основателей Comedy Club Production, а также ведущий шоу «История на миллион» (16+) на ТНТ Гарик Мартиросян. Ведущие позвонили звездному гостю из студии и в раннем эфире канала он поделился впечатлениями от нового шоу, рассказал о будущих проектах ТНТ, а также прокомментировал назначение Гарика Харламова креативным продюсером Comedy club.

Антон Кутузов решил узнать у продюсера Comedy Club изменился ли Гарик Харламов в связи с назначением на новую должность так, как в одном из интервью Мартиросян сказал, что если бы Гарик не ленился и вечно не опаздывал, то его карьера была бы еще успешнее.

«Во-первых, я не говорил, что он опаздывает и из-за этого страдает наш Comedy Club вот в те времена. Наоборот, он опаздывал, но он отыгрывал, придумывал и выступал на сцене так, как большинству юмористов и не снилось! Я, как зритель, очень смеялся со всего того, что делает Гарик Харламов. Он, конечно, опаздывал, но это ему не мешало. Так как сейчас его назначили креативным продюсером Comedy club, я думаю, что он 100% стал организованней. Он будет строить весь Comedy club. Я уверен, у него характера хватит и силы воли. Ну, и, конечно, в творческом смысле, если уже говорить серьезно, мало кто об этом знает или может догадывается, но Гарик Харламов — очень серьезный автор. Многие гениальные его скетчи, шутки, песни придуманы им самим, либо в соавторстве с другими талантливыми ребятами, поэтому, если вы хотите знать именно по творческой части, по креативной, я думаю, у него все получится», — отметил Гарик Мартиросян.

Также, продюсер скетч-шоу, в главных ролях которого снялись Марина Кравец и Демис Карибидис, «Демис и Марина» поделился с ведущими и зрителями «УТРО.ТНТ» интересными фактами о новом проекте.

«Это такая приоткрытая дверца через, которую мы следим за реальной жизнью Демиса и Марины. Обычно, как это делают в кино или сериалах: в роли настоящей звезды снимается сама звезда, а в роли ее родных, друзей, окружения снимаются, нанятые специально актеры, профессионалы, а тут жену Демиса играет настоящая жена Демиса — Пелагея, мужа Марины играет Аркадий Водахов, детей Демиса играют сами дети… Когда вы посмотрите, в первую очередь, будете поражены тем, как точно непрофессиональные актеры и особенно дети передают наши задумки в виде шуток и отыгрышей. Самое главное забыл сказать: это комедия!», — поделился Мартиросян.

Кроме того, звездный гость приоткрыл завесу тайны, рассказав в эфире утренней программы, какие новые проекты от ТНТ порадуют зрителей в будущем.

«Нас ждут новогодние сюрпризы от ТНТ, как и каждый год. Как вы знаете, в позапрошлом году это была „СамоИрония судьбы“, в прошлом году фильм „Иван Васильевич меняет всё“, а в этом году будет жемчужина, наша любовь: „Бриллиантовая рука“ — 31 декабря на ТНТ. В главных ролях и во второстепенных ролях все наши любимые звезды: и музыкальные, и телевизионные, и сериальные. Будет куча сюрпризов, как и каждый год. Это фильм сюрприз. Кстати, „Бриллиантовая рука“ будет называться у нас не бриллиантовая.

А вот 8 марта 2025 года, это уже дальний горизонт событий, выйдет в субботнем эфире ТНТ музыкальный, праздничный, самый романтичный в мире телевизионный фильм, который называется „Наша Раша. 8 марта“. В двухчасовом фильме вы впервые, спустя столько лет увидите Галустяна и Светлакова, и любимых персонажей при участии, конечно, звезд российской эстрады и не только эстрады», — поделился Гарик Мартиросян.