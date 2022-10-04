Девелоперская компания «Мармакс» запустила уникальный и единственный в Рязани outlet недвижимости. Такая площадка представлена в отдельном разделе на официальном сайте компании — здесь выкладываются избранные земельные участки и квартиры, которые на ограниченный промежуток времени реализуются по улучшенной стоимости.
Сама по себе концепция outlet предполагает реализацию высококачественных товаров известных брендов и производителей по выгодной стоимости. В разрезе недвижимости компания «Мармакс» добавляет избранные объекты на собственный сайт на определённое количество времени, которое удобно отслеживать благодаря продуманному таймеру. Выгодное предложение будет действовать только указанное количество времени.
Удобный интерфейс сайта позволит также быстро найти объект на карте, прочесть его подробное описание и изучить преимущества, а также оставить заявку на бронирование определённого лота. Также на сайте высвечивается изначальная стоимость выбранного объекта, и новая, чтобы покупателю было удобно быстро понять выгоду.
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