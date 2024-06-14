Пятница, 14 июня, 2024

Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

Автор: 7info

Опубликовано

В девелоперской компании «Мармакс» провели исследование и выяснили — покупателями новостроек бизнес-класса преимущественно в западной части России чаще всего становятся молодые IT-специалисты с высоким уровнем дохода — доля таких клиентов в общем количестве сделок составляет 20%, а также медики и блогеры — 10%.

«Дополнительной мотивацией для таких специалистов становятся программы, позволяющие приобрести недвижимость на привлекательных условиях — например, ипотека для IT-специалистов или семейная ипотека, — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс». — Более того, в прошлом году, в Рязани, например, для специалистов бюджетной сферы была запущена единая ипотека от ДОМ.РФ, в рамках которой ставка по региональной льготной программе была снижена на 2 п. п. В случае, если бы программа функционировала полный год, количество сделок с такими специалистами могло бы увеличиться еще на 10%».

Эксперты отмечают — в ТОП самых популярных предпочтений таких покупателей входят локация с хорошим инфраструктурным окружением, удобная транспортная доступность, привлекательная архитектурная концепция, функциональные и современные планировочные решения, продуманная внутренняя инфраструктура, наличие уютных общественные пространств, а также хорошая репутация управляющей компании.

Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров
Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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