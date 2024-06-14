Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

В девелоперской компании «Мармакс» провели исследование и выяснили — покупателями новостроек бизнес-класса преимущественно в западной части России чаще всего становятся молодые IT-специалисты с высоким уровнем дохода — доля таких клиентов в общем количестве сделок составляет 20%, а также медики и блогеры — 10%.
Эксперты отмечают — в ТОП самых популярных предпочтений таких покупателей входят локация с хорошим инфраструктурным окружением, удобная транспортная доступность, привлекательная архитектурная концепция, функциональные и современные планировочные решения, продуманная внутренняя инфраструктура, наличие уютных общественные пространств, а также хорошая репутация управляющей компании.
Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.
Реклама: ООО «СЗ «Возрождение», ИНН: 6234187450
erid: 2Vtzqwx1xHd