«Мармакс» анонсировал строительство первого жилого квартала комфорт-класса

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о строительстве нового жилого квартала в Рязани. Жилой квартал «Дягилев» будет реализовываться на улице Забайкальской, площадь застройки составит 1493 кв. м.

Жилой квартал «Дягилев» — это многоквартирные дома, высота которых не превысит 9 этажей. Квартал спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество естественного света в квартирах, а из окон будут открываться красивые виды на закат. Архитектурная концепция проекта выдержана в урбанистическом минимализме и гармонично вписывается в окружающую среду.

В квартале будут представлены лоты площадью от 31 до 102 кв. м с разнообразными планировочными решениями, включая квартиры с террасами и балконами. Для комфорта резидентов девелопер предусмотрел организацию кладовых помещений, которые станут удобным пространством для хранения сезонных вещей.

Внутренняя территория жилого квартала «Дягилев» будет реализована в концепции «двор без машин», что позволит создать для резидентов безопасное пространство для прогулок, досуга и отдыха. Помимо этого, новый квартал будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, обеспечивая дополнительный уровень безопасности жителей.

Внутреннее пространство включает в себя игровые комплексы – они безопасны и экологичны, а также ориентированы на детей разного возраста, что позволит своевременно развивать в них координацию движений, ловкость, сообразительность и воображение. Также девелопер интегрирует в проект Work Out-зоны, которые подойдут каждому из жителей, вне зависимости от его уровня спортивной подготовки.

В каждом из своих проектов «Мармакс» ставит акцент на визуальном комфорте резидентов – ведь дом начинается не с входной двери квартиры, а с внешней территории. Преимуществом нового жилого квартала станут дизайнерские входные группы, в которых будет приятное музыкальное сопровождение и эстетичные сквозные подъезды, дающие ощущение безопасности. В проекте будет создан соседский центр с пространством для досуга, а также развита собственная инфраструктура.

Транспортная доступность проекта обеспечена прямым выездом на главную транспортную артерию города, ул. Московское шоссе.

— Название проекта говорит само за себя – ведь Дягилев Сергей Павлович, театральный и художественный деятель, сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX-XX веков. Название напрямую связано с русской историей и наследием, а также ассоциируется с локацией комплекса. Запуск проекта может быть включен в программу просветительской деятельности в области искусства, направленной на аудиторию, и осуществляться через продвижение эстетики и культурных ценностей России, – отмечают в пресс-службе компании.

Строительство нового проекта станет важным шагом в развитии города. Помимо центра города, «Мармакс» начинает благоустраивать тихие районы Рязани, которые в перспективе не только улучшат жизнь горожан, но и станут новым вектором развития и преображения города.

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