Марину Кравец обидели слова незнакомца в Америке

Сегодня в 22:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «История на миллион» (16+). Борьба за один миллион рублей между участниками из зрительного зала с каждым выпуском становится всё интереснее, а истории – всё смешнее и интригующее.

В новом выпуске шоу приглашенным гостем станет телеведущая Марина Кравец. В финале выпуска Марина поделится историей, связанной с тремя случайными словами, которые определит рандомайзер. Рассказ телеведущей будет про путешествие, соцсети и друзей.

Несмотря на то, что история Марины ожидается стать позитивной, рассказ будет про то, как телеведущую обидят слова и жесты незнакомца в Америке. Кравец раскроется для зрителей с неожиданной стороны.

Марина Кравец: «Когда незнакомец узнал о том, что я из России, он начал говорить мне неприятные вещи. Потом он сделал очень нехороший жест средним пальцем. Мне стало обидно, что он почему-то говорит плохо про меня и мою страну, при том, что я никак не провоцировала его жест. И я, как культурный человек, вступилась за Россию и показала ему такой же жест в ответ».

Также телезрители услышат истории участников, которые расскажут о своих самых необычных ситуациях из жизни. Одна из участниц поделится историей про неудачный марафон желаний, другая – про судьбоносное знакомство с Михаилом Боярским, а кто-то удивит ведущего опасной историей про побег от полиции.