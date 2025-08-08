Марина Кравец отказалась исполнять песню Натана в шоу «Большой хит» на ТНТ

В субботу, 9 августа, в 21:00 выйдет новый выпуск музыкального шоу «Большой хит» (16+) на ТНТ. Это программа, где российские знаменитости угадывают — или пытаются угадать — популярные песни всех времён и народов.

В этот раз за звание знатока хитов поборются восемь звёзд: певицы Mary Gu, Кэти Топурия, солистка группы «Тату» Лена Катина, комик Марина Кравец, а также Ваня Дмитриенко, композитор LYRIQ и певцы Арсений Бородин и Жан Милимеров.

По традиции выпуск начнётся с отборочного раунда «Распевка». Его победители станут продюсерами и соберут себе команды. Далее участников ждёт череда музыкальных испытаний: угадывание треков по каверам, по исполнению детей, бабушек или искусственного интеллекта, безошибочное напевание строчек, вспоминание первого слова припева и другие задания, которые по плечу только настоящим экспертам в музыке.

Когда очередь дойдёт до современных рэп-хитов, Марина Кравец раскритикует выбор композиции.

«О, господи! Я принципиально не написала вашего Натана. А вот Тимати — ещё более-менее. Я не буду петь партию Натана!» — заявит она во время шоу.