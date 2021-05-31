Малый и средний бизнес стал кредитоваться активнее

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Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Рязанской области наращивают кредитный портфель. По итогам первых трех месяцев 2021 года он достиг почти 40 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 23%.

В I квартале 2021 года банковские учреждения предоставили рязанским предпринимателям кредитов на 12,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Динамике кредитования способствовало действие льготных программ, в том числе в рамках государственной поддержки. Кроме того, банки в январе-марте продолжали смягчать условия для сегмента МСП.

При росте кредитного портфеля качество обслуживания долга МСП улучшается, а просроченная задолженность сокращается.

Во время пандемии предприниматели могли подать заявление о предоставлении кредитных каникул или же попросить кредитора о реструктуризации по его собственным программам, — напоминает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Но и после завершения официальных мер поддержки Банк России рекомендовал участникам рынка реструктурировать кредиты субъектов МСП, столкнувшихся с ухудшением финансового положения, вплоть до конца июня 2021 года.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля 2021 года в Рязанской области было зарегистрировано 40,5 тысяч представителей МСП.