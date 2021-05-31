Малый и средний бизнес стал кредитоваться активнее

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Рязанской области наращивают кредитный портфель. По итогам первых трех месяцев 2021 года он достиг почти 40 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 23%.
В I квартале 2021 года банковские учреждения предоставили рязанским предпринимателям кредитов на 12,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Динамике кредитования способствовало действие льготных программ, в том числе в рамках государственной поддержки. Кроме того, банки в январе-марте продолжали смягчать условия для сегмента МСП.
При росте кредитного портфеля качество обслуживания долга МСП улучшается, а просроченная задолженность сокращается.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля 2021 года в Рязанской области было зарегистрировано 40,5 тысяч представителей МСП.