Малков прокомментировал избрание секретарём Рязанского отделения «Единой России»

Сегодня избран секретарём регионального отделения «Единой России». Благодарен однопартийцам за доверие, ощущаю их поддержку с первых дней работы в Рязанской области. Убеждён, что изменить что-то можно только с большой командой единомышленников, которой и является партия.

Моя предвыборная программа строилась на основе Народной программы «Единой России». В её основе задачи, поставленные нашими гражданами. Причём это не декларативный документ, а план действий. И нам необходимо следовать этому плану и выполнять обещания.

Много общаюсь с жителями региона, в том числе в поездках в районы. По итогам всех встреч даю поручения. По каждому муниципалитету предстоит сформировать приоритеты и приступить к их исполнению, опираясь в том числе на Народную программу.

Один из важнейших вопросов — поддержка специальной военной операции. Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил сегодня ряд новых задач. И нам всем вместе предстоит большая работа.

Рассчитываю на региональное отделение партии как на соратников и единомышленников во всех ключевых вопросах.