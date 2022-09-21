Среда, 21 сентября, 2022
7info

Малков прокомментировал избрание секретарём Рязанского отделения «Единой России»

На главнуюНовости Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал своё избрание секретарём Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

Сегодня избран секретарём регионального отделения «Единой России». Благодарен однопартийцам за доверие, ощущаю их поддержку с первых дней работы в Рязанской области. Убеждён, что изменить что-то можно только с большой командой единомышленников, которой и является партия.

Моя предвыборная программа строилась на основе Народной программы «Единой России». В её основе задачи, поставленные нашими гражданами. Причём это не декларативный документ, а план действий. И нам необходимо следовать этому плану и выполнять обещания.

Много общаюсь с жителями региона, в том числе в поездках в районы. По итогам всех встреч даю поручения. По каждому муниципалитету предстоит сформировать приоритеты и приступить к их исполнению, опираясь в том числе на Народную программу.

Один из важнейших вопросов — поддержка специальной военной операции. Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил сегодня ряд новых задач. И нам всем вместе предстоит большая работа.

Рассчитываю на региональное отделение партии как на соратников и единомышленников во всех ключевых вопросах.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/