Вторник, 9 июля, 2024

Малков потребовал провести совещание с главврачами рязанских больниц

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

Глава региона поручил организовать совещание с главными врачами рязанских больниц после того, как его внимание привлекли жалобы пациентов в социальных сетях на условия пребывания в больницах и на встречаемое там отношение медицинского персонала. Такое поручение он выдвинул на заседании регионального правительства во вторник, 9 июля.

Малков заявил, что пациенты многих больниц сталкиваются с большим количеством проблем, которые могут быть решены после руководящего вмешательства главного врача. Обращая внимание на жалобы пациентов в социальных сетях, он подчеркнул, что есть проблемы с вежливостью персонала в приемном покое и даже с состоянием кроватей, на которых лежат пациенты.

— Очевидно, что из такой больницы хочется сбежать как можно быстрее. Если нет КТ, это вопрос к министерству здравоохранения. А если кровать 30 лет не ремонтировали, то куда смотрел главный врач? У меня огромные вопросы,  –  обратил внимание Малков.

Глава региона потребовал разработать конкретные планы работы по каждой больницы с целью решения выявленных проблем.

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