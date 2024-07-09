Малков потребовал провести совещание с главврачами рязанских больниц

Глава региона поручил организовать совещание с главными врачами рязанских больниц после того, как его внимание привлекли жалобы пациентов в социальных сетях на условия пребывания в больницах и на встречаемое там отношение медицинского персонала. Такое поручение он выдвинул на заседании регионального правительства во вторник, 9 июля.

Малков заявил, что пациенты многих больниц сталкиваются с большим количеством проблем, которые могут быть решены после руководящего вмешательства главного врача. Обращая внимание на жалобы пациентов в социальных сетях, он подчеркнул, что есть проблемы с вежливостью персонала в приемном покое и даже с состоянием кроватей, на которых лежат пациенты.

— Очевидно, что из такой больницы хочется сбежать как можно быстрее. Если нет КТ, это вопрос к министерству здравоохранения. А если кровать 30 лет не ремонтировали, то куда смотрел главный врач? У меня огромные вопросы, – обратил внимание Малков.

Глава региона потребовал разработать конкретные планы работы по каждой больницы с целью решения выявленных проблем.