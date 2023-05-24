Малков поручил разработать проект развития территории вокруг стадиона ЦСК в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил до конца года разработать проект развития территории вокруг стадиона ЦСК в Рязани, включая Рюминский пруд и площадь перед областным судом. Соответствующее указание он дал во время заседания регионального правительства во вторник, 23 мая.

Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов пояснил, что сейчас в комплексе занимается более 700 детей, работает спортшкола олимпийского резерва, проводятся соревнования. Однако стадион нуждается в капитальном ремонте.

Проектная документация 2015 года устарела, её необходимо актуализировать.