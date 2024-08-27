Мальчик-Ванга сделал важное предсказание на конец 2024 года

Слепой мальчик Саша начал предсказывать будущее с раннего детства. Благодаря этому необычному дару его даже прозвали Вангой в честь известной провидицы, которая тоже была лишена зрения. Недавно он сделал новое пророчество, касающееся большинства людей, и назвал дату, когда, по его словам, должны закончиться мировые конфликты, пишет V1.ru.

Что ожидает мир

Недавно Саша размышлял о будущем и поделился своим видением того, когда наступит мир и завершатся все крупные конфликты.

«Все закончится примерно в ноябре или декабре этого года. Я не могу назвать точную дату, но могу приблизительно сказать, когда это произойдет и в каком году,» — сказал мальчик, которого уже называют «мальчик-Ванга».

Можно предположить, что он говорит о выборах в США, финал президентской гонки которых состоится как раз в это время.

В конце 2024 года ожидается много важных событий, но самое главное, по словам Саши, — завершится горячая фаза конфликта между Россией и Украиной.

Также мальчик сделал отдельное предсказание о Великобритании.

«Лондон не будет затоплен. Он просто разрушится. Все знаменитые здания там могут просто развалиться,» — утверждает юный провидец.

Что Саша уже предсказал

О даре Саши узнали после того, как он предсказал смерть соседского мужчины. Он кричал, что мужчина умирает, и это оказалось правдой. Сосед страдал от проблем с сердцем, и в тот момент действительно умирал, пытаясь доползти до двери. На его похоронах Саша называл имена умерших родственников покойного, говоря, что они присутствуют. Это шокировало местных жителей, и они начали обращаться к Саше за предсказаниями.

Мать Саши, Елена Сулина, долгое время не верила в паранормальные способности сына, считая, что он просто обладает повышенной чувствительностью. Однако с каждым новым предсказанием её сомнения уменьшались.

Сначала Саша без видимой причины заявлял, что ему не нравится Китай из-за того, что там слишком много людей и всем будут делать уколы. Когда началась пандемия, Елена поняла, что имел в виду её сын.

Также Саша предсказал аварийную посадку самолета, на котором он должен был лететь.

«Я хочу полететь на самолете, чтобы была аварийная посадка,» — вспоминает мама Саши. В итоге это действительно произошло: из-за грозы самолет был направлен в другой аэропорт, и, из-за нехватки топлива, произошла аварийная посадка.

Саша родился на два месяца раньше срока, и в больнице у него произошла тотальная отслойка сетчатки. Мальчик перенёс 40 операций, но зрение восстановить не удалось. Слепота — не единственная сложность в его жизни. До десяти месяцев он не мог держать голову и не двигался. У Саши также есть расстройства аутистического спектра.