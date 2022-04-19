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Вторник, 19 апреля, 2022

Максима Галкина допросили в полиции Израиля из-за гибели человека

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Максима Галкина допросили в полиции Израиля из-за гибели человека

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На днях российского телеведущего, шоумена и юмориста Максима Галкина доставили в местный отдел полиции, пишет СтарХит.

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По словам соседей, артиста стал фигурантом дела о смерти знакомого. Его допросили по обстоятельствам гибели мужчины на пляже. По предварительной информации, Галкин оказался последним, кто видел мужчину живым.

«Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море», — рассказал источник.

Адвокат Александр Карабанов отметил, что у полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста, если погибший общался с Галкиным незадолго до смерти.

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