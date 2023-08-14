Майонез в России подорожает на 5–12%

Производители майонеза в России поднимут цены на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, сообщает «Коммерсантъ».

О росте цен ритейлеров предупредили крупные производители. В частности, по данным «Коммерсанта», с 21 августа стоимость продукции «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») вырастет на 5-10%. «Слобода» подорожает на 10%, «Ряба» — на 12%.

Из-за стабильного потребления майонеза подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса, считают аналитики.

Повышение цены эксперты связывают с увеличением стоимости ингредиентов, а также упаковки.