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В понедельник, 24 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с представителями ТОС «Михайловское шоссе», «Энергетический» и «Улица Пойменная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона ознакомился с работой приемной ТОС, посетил библиотеку, зал для мастер-классов, изостудию и другие помещения. Губернатор отметил, комитет проводит социально-культурные мероприятия, организует кукольный театр для детей и субботники. В настоящее время представители ТОС участвуют в голосовании по благоустройству сквера «Гвардейский».

В 2019 году здесь заасфальтировали пешеходную дорожку, которая ведет к школе №22, детсадам, поликлинике, центру детского творчества «Стрекоза». В 2020 году на объекте оборудовали уличное освещение. А в 2021 году планируется благоустроить пешеходную дорогу в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ.

— Нужно продолжать реализацию проекта «Дорога к школе». Уверен, что дальнейший этап проекта обязательно выйдет в финал конкурса поддержки местных инициатив. Самое главное, что сами люди решают, что нужно сделать в первую очередь, а мы поддерживаем их инициативу. В этом я вижу самое главное достоинство и преимущество программы. Местные жители выбирают, а мы им в этом помогаем, – сказал Николай Любимов.

Глава региона обсудил с жителями дальнейшее развитие микрорайона и укрепление социальной инфраструктуры. На встрече также обсудили обустройство детской площадки и пешеходного перехода.

— Здесь земля, которую пока не передало нам Минобороны, но я уверен, что обязательно передаст. Мы уже добились в этом отношении хорошей, слаженной работы при передаче дома, который был проблемой для местных жителей. Сейчас он находится в областной собственности и мы обязательно его обустроим. Квартиры, в первую очередь, будут предоставлены многодетным семьям и сиротам, то есть тем, кто в них, прежде всего, нуждается, – подчеркнул губернатор.

Любимов отметил, что встречи с представителями ТОС позволяют напрямую общаться с населением и более эффективно принимать решения.