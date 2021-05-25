В понедельник, 24 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с представителями ТОС «Михайловское шоссе», «Энергетический» и «Улица Пойменная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона ознакомился с работой приемной ТОС, посетил библиотеку, зал для мастер-классов, изостудию и другие помещения. Губернатор отметил, комитет проводит социально-культурные мероприятия, организует кукольный театр для детей и субботники. В настоящее время представители ТОС участвуют в голосовании по благоустройству сквера «Гвардейский».
В 2019 году здесь заасфальтировали пешеходную дорожку, которая ведет к школе №22, детсадам, поликлинике, центру детского творчества «Стрекоза». В 2020 году на объекте оборудовали уличное освещение. А в 2021 году планируется благоустроить пешеходную дорогу в районе Музея вооружения и военной техники ВДВ.
Глава региона обсудил с жителями дальнейшее развитие микрорайона и укрепление социальной инфраструктуры. На встрече также обсудили обустройство детской площадки и пешеходного перехода.
Любимов отметил, что встречи с представителями ТОС позволяют напрямую общаться с населением и более эффективно принимать решения.