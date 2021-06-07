Любимов встретился с активистам ТОС в рязанской Песочне

В понедельник, 7 июня, Николай Любимов встретился с активистами ТОС Шереметьево и «Дубовая роща». С жителями микрорайона он обсудил дальнейшее благоустройство территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатору показали благоустройство сквера «Вишневый сад». Работы тут ведутся с 2017 года в рамках программы местных инициатив. На объекте высадили именные вишневые деревья, обустроили пешеходные дорожки и площадки для футбола и стритбола. В сквере установили уличные тренажеры, детский игровой комплекс. Благоустройство продолжат и в этом году.
В сквере «Дубовая роща» в 2020 году установили бюст Герою России Роману Соколову. Выпускник Рязанского десантного училища погиб во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. В дальнейшем благоустройство «Вишневого сада» и «Дубовой рощи» продолжат в единой форме. В 2022 году благодаря этому создадут единое пространство с променадом.
Николай Любимов также обсудил с активистами проблемные вопросы. В частности, жители говорили о ремонт дорог и тротуаров, уличном освещении и камерах видеонаблюдения.