Любимов встретился с активистам ТОС в рязанской Песочне

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В понедельник, 7 июня, Николай Любимов встретился с активистами ТОС Шереметьево и «Дубовая роща». С жителями микрорайона он обсудил дальнейшее благоустройство территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатору показали благоустройство сквера «Вишневый сад». Работы тут ведутся с 2017 года в рамках программы местных инициатив. На объекте высадили именные вишневые деревья, обустроили пешеходные дорожки и площадки для футбола и стритбола. В сквере установили уличные тренажеры, детский игровой комплекс. Благоустройство продолжат и в этом году.

В сквере «Дубовая роща» в 2020 году установили бюст Герою России Роману Соколову. Выпускник Рязанского десантного училища погиб во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. В дальнейшем благоустройство «Вишневого сада» и «Дубовой рощи» продолжат в единой форме. В 2022 году благодаря этому создадут единое пространство с променадом.

— То, чем занимаются ТОС очень важно для всех, кто проживает на этой территории. Здорово, что есть люди, которые добиваются улучшения в жизни, благодаря своей активности и неравнодушию. Программы благоустройства и поддержки местных инициатив будут продолжены в регионе, поскольку востребованы у населения и несут конкретные положительные результаты, – отметил глава региона.

Николай Любимов также обсудил с активистами проблемные вопросы. В частности, жители говорили о ремонт дорог и тротуаров, уличном освещении и камерах видеонаблюдения.