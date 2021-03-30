Николай Любимов раскритиковал работу главы администрации Касимова Игоря Авдеева. В частности, губернатору не понравилась организация благоустройства в городе и реализация программы по переселению жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Так, глава региона напомнил, что в 2020 году строительство новых домов велось с отклонением от сроков, низким качеством и отсутствием диалога с людьми.

— Недопустимо, когда мы начинаем с отставанием уже до стройки. Конечно, здесь с людьми надо было намного более плотно работать, чтобы выбор участка был действительно им понятен и чтобы сроки соблюдались, – подчеркнул Любимов.

Особое внимание губернатор обратил на диалог с жителями города. По его словам, для начала необходимо советоваться с людьми и лишь после принимать определенные действия.