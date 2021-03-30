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Суббота, 3 апреля, 2021
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Любимов раскритиковал работу главы администрации Касимова Игоря Авдеева

Елена Лобанова

Николай Любимов раскритиковал работу главы администрации Касимова Игоря Авдеева. В частности, губернатору не понравилась организация благоустройства в городе и реализация программы по переселению жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

Так, глава региона напомнил, что в 2020 году строительство новых домов велось с отклонением от сроков, низким качеством и отсутствием диалога с людьми. 

— Недопустимо, когда мы начинаем с отставанием уже до стройки. Конечно, здесь с людьми надо было намного более плотно работать, чтобы выбор участка был действительно им понятен и чтобы сроки соблюдались, – подчеркнул Любимов. 

Особое внимание губернатор обратил на диалог с жителями города. По его словам, для начала необходимо советоваться с людьми и лишь после принимать определенные действия. 

— Местные жители всегда говорят, о недостатках: что-то сделали не так, где-то не посоветовались. Очень большая просьба обратить самое серьезное внимание на все ошибки. Надо говорить о том, что есть, о проблемах, которые существуют и самое главное о том, как их решать, – подчеркнул Николай Любимов.

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