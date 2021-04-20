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Вторник, 20 апреля, 2021
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Любимов: «Прошу глав администраций районов контролировать обстановку в населенных пунктах, которые пока отрезаны водой»

Валерия Мединская
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Об этом сказал Губернатор Николай Любимов в ходе заседания регионального Правительства, комментируя прохождение паводкового периода в Рязанской области.

По словам главы региона, паводковый период проходит спокойно, критические отметки подъёма воды по области не достигнуты, уровень постепенно спадает. Остаются подтопленными три низководных моста в Скопинском, Спасском и Шиловском районе, а также 28 приусадебных участков частного жилого сектора в поселке Борки г. Рязани. С 10 апреля в Рязанском районе залит участок автодороги около деревни Шумашь. Для жителей населенных пунктов Заокское и Коростово открыто речное сообщение. Еще один участок автодороги пока затоплен вблизи населенного пункта Сенин-Пчельник Ермишинского района.

– Прошу глав администраций районов контролировать обстановку в населенных пунктах, которые пока отрезаны водой. Транспортировка людей, снабжение их продовольствием, медикаментами, товарами первой необходимости, оказание медицинской и социальной помощи – всё должно быть обеспечено и работать без сбоев. Необходимо плотно работать с людьми, особое внимание уделять гражданам пожилого возраста и детям, – сказал губернатор.

Николай Любимов поручил министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области совместно с региональным МЧС контролировать обстановку в зонах подтопленных мостов.

–Как только позволит уровень воды, до открытия движения транспорта нужно провести экспертизу мостов. Сразу после этого там, где необходимо, следует приступить к ремонтно-восстановительным работам, – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что, хотя паводок проходит в штатном режиме, все профильные службы должны оставаться в высокой степени готовности до завершения этого периода.Глава региона положительно оценил совместную работу муниципалитетов,  МЧС и Центра управления регионом по оперативному реагированию на обращения и жалобы жителей.

– Эту деятельность надо активно продолжать, чтобы пройти паводковый период достойно, с минимальными неудобствами для людей, – подытожил Николай Любимов.

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