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Среда, 30 июня, 2021
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Любимов поручил привести в порядок дорогу на Каморино в Михайловском районе

Елена Лобанова
Любимов поручил привести в порядок дорогу на Каморино в Михайловском районе
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Губернатор Рязанской области поручил привести в порядок дорогу на Каморино в Михайловском районе. Проконтролировать ход работ он поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому. 

Участок дороги «Виленки – Каморино» капитально отремонтировали в 2019 году. Спустя два года на объекте обнаружили выбоины и разрушения. Во время ремонта представители АО «Рязаньавтодора» заверили, что покрытие сделано по новым технологиям стабилизации грунта и ресайклинга, поэтому простоит не менее 20 лет.

Минтранс региона в ответе на эту жалобу сослался на сильный весенний паводок и прошедшие ливневые дожди, из-за чего и произошло смещение подземных грунтов и проседание дорожного полотна.

— Дорогу надо привести в порядок основательно и уже в этом году. Гарантийный срок еще не закончен. Сейчас, по информации минтранса области, на этом участке трассы работают технические специалисты, обследуют его. Это нужно было делать еще в 2019 году, перед тем, как начался капитальный ремонт, — заключил Николай Любимов.

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