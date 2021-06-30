Любимов поручил привести в порядок дорогу на Каморино в Михайловском районе

Губернатор Рязанской области поручил привести в порядок дорогу на Каморино в Михайловском районе. Проконтролировать ход работ он поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому.
Участок дороги «Виленки – Каморино» капитально отремонтировали в 2019 году. Спустя два года на объекте обнаружили выбоины и разрушения. Во время ремонта представители АО «Рязаньавтодора» заверили, что покрытие сделано по новым технологиям стабилизации грунта и ресайклинга, поэтому простоит не менее 20 лет.
Минтранс региона в ответе на эту жалобу сослался на сильный весенний паводок и прошедшие ливневые дожди, из-за чего и произошло смещение подземных грунтов и проседание дорожного полотна.