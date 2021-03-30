Любимов обсудил с советником президента взаимодействие граждан с региональными властями

Во вторник, 30 марта, губернатор Рязанской области обсудил с советником президента РФ Валерием Фадеевым взаимодействие граждан с региональными властями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Николай Любимов отметил, что созданный в Рязанской области дискуссионный клуб «Коловрат» стал эффективной площадкой для обсуждения острых проблем. К тому же, за последние годы в регионе значительно увеличилось количество территориальных органов общественного самоуправления. Кроме того, программа поддержки местных инициатив стала очень популярна и получила активное развитие.

— Наш регион стал шестым субъектом в стране, в котором областная столица включена в перечень исторических поселений регионального значения, — поделился Николай Любимов.

Валерий Фадеев высоко оценил привлечение граждан к решению актуальных вопросов и активное участие населения в осуществлении местного самоуправления.