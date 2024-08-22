«Люблю создавать красоту, работаю с удовольствием». Студентка РГРТУ Мария Куркина рассказала о начале карьеры в «Зелёном саде»

Она учится на программиста, окончила третий курс радиоуниверситета, но профессия дизайнера оказалась ей оказалась ближе. Мария Куркина работает в компании помощником специалиста по рекламе. Она создаёт презентации, рекламные баннеры, делает анимацию для сайта, занимается дизайном и вёрсткой демонстрационных фотоальбомов.

-В «Зелёный сад» меня прошлым летом привела мама. Она работает в компании уже несколько лет, её должность — заместитель главного бухгалтера. Когда прошлым летом я искала подработку, мама посоветовала обратиться в «Зелёный сад». Оказалось, что здесь с удовольствием берут студентов на практику и платят достойную зарплату, — рассказала Мария.

После практики молодой сотруднице предложили остаться в компании. Специфика работы позволяет совмещать её с учёбой, Маша в основном трудится удалённо. Конечно, приходится грамотно планировать своё время, чтобы всё успевать. У Марии Куркиной это получается. Летом во время каникул она больше времен проводит в офисе.

-Нравится атмосфера в коллективе, бесплатные обеды, на которые мы часто ходим вместе с мамой, — продолжает молодая сотрудница. — Я люблю создавать красоту, работаю в «Зелёном саде» с удовольствием. И после получения диплома хочу продолжить карьеру именно здесь. Здорово, что в Рязани есть такая компания, которая принимает молодых сотрудников без особого опыта и создаёт все условия, чтобы они стали отличными специалистами!

Дополнительно Маша занимается съёмкой и монтажом видеороликов. Эти навыки тоже обязательно пригодятся ей в работе.

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