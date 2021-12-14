Любимов потребовал от мэрии в срочном порядке решить проблему плохого освещения в Рязани

На заседании регионального правительства во вторник, 14 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов поднял тему плохого освещения улиц Рязани. На это проблему регулярно жалуются местные жители.

О работах, которые мэрия проводит для решения вопроса, доложил и. о. замглавы горадминистрации Борис Ясинский. Он сообщил, что будет заключен договор лизинга на приобретение 15 шкафов автоматизированной системы управления и более 17 тысяч светильников, соответствующих ГОСТу. В декабре мэрия объявит конкурс, в январе – с подрядчиком заключат договор, в концу августа – освещение полностью обновят. Работы планируют проводить поэтапно с марта.

Отчёт Ясинского глава региона подверг критике, в частности, за отсутствие предпроектного обследования состояния наружного освещения и за неоперативное решение проблемы.

— Что мешало провести это обследование раньше, например, в прошлом году или в течение этого года? Почему с сегодняшнего дня начинается подготовка техзадания? Проблема существует давно, срок предыдущего энергосервисного контракта давно истек, ещё в мае 2021 года, — возмутился губернатор.

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Любимов добавил, что разработанный администрацией план не решает проблему плохого освещения. Документ не учитывает обращения граждан и не включает в себя мероприятия по установке дополнительных опор освещения.

— Ситуация с освещением в городе Рязани понятна давно и она должна начать меняться уже сейчас, а не в марте или в августе следующего года. Для этого нужно сделать всё возможное и как можно раньше, – сказал глава региона.

Также он поручил публиковать графики монтажных работ и включений после замены светильников, чтобы люди были в курсе работ.