Любимов: Несмотря на сложный год, активность Общественной палаты не снижалась ни на день

20 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании Общественной палаты Рязанской области, на которой были подведены итоги за 2021 год и вручены региональные награды.
В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественности и СМИ.
Подводя итоги работы, Николай Любимов подчеркнул значимость Общественной палаты во взаимодействии жителей региона с органами власти и местного самоуправления.
Отдельно Губернатор остановился на теме сохранения памяти о героях-земляках. По его словам, ведется колоссальная системная работа вместе с министерством по делам территорий и информационной политике области.
Он отметил продуктивность взаимодействия с Правительством региона, важность развития института общественного наблюдения, как результат работы — гласность и прозрачность состоявших выборов признана всеми участниками, а также независимыми экспертами.
В рамках очередного заседания Общественной палаты Рязанской области одобрили план работы на 2022 год. Важнейшей задачей остается укрепление взаимодействия Общественной палаты, НКО с региональными органами исполнительной власти.
Губернатор Николай Любимов вручил самым активным членам Общественной палаты области и представителям некоммерческих организаций региональные награды за многолетнюю добросовестную общественную деятельность.