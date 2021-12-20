Любимов: Несмотря на сложный год, активность Общественной палаты не снижалась ни на день

20 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании Общественной палаты Рязанской области, на которой были подведены итоги за 2021 год и вручены региональные награды.

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, представители общественности и СМИ.

Подводя итоги работы, Николай Любимов подчеркнул значимость Общественной палаты во взаимодействии жителей региона с органами власти и местного самоуправления.

«Несмотря на сложный для всех нас год, активность Общественной палаты не снижалась ни на день. Формирование правильного отношения к вакцинации, объединение усилий НКО в поддержке социально незащищенных слоев населения, взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, просвещение граждан в различных областях необходимых знаний, поддержка в издании замечательных и очень нужных книг — перечислять вещи, за которые берется Общественная палата можно бесконечно. И всегда это дело доводится до конца, причем на самом высочайшем уровне и приносит важные для людей результаты», — сказал глава региона.

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Отдельно Губернатор остановился на теме сохранения памяти о героях-земляках. По его словам, ведется колоссальная системная работа вместе с министерством по делам территорий и информационной политике области.

«Областные Книги памяти переходят в мультимедийный формат, становятся ближе и понятнее молодежи, реализуется множество крупных и малых патриотических проектов — без Общественной палаты не произошло бы очень много важного в этой сфере», — акцентировал внимание Николай Любимов.

Он отметил продуктивность взаимодействия с Правительством региона, важность развития института общественного наблюдения, как результат работы — гласность и прозрачность состоявших выборов признана всеми участниками, а также независимыми экспертами.

В рамках очередного заседания Общественной палаты Рязанской области одобрили план работы на 2022 год. Важнейшей задачей остается укрепление взаимодействия Общественной палаты, НКО с региональными органами исполнительной власти.

Губернатор Николай Любимов вручил самым активным членам Общественной палаты области и представителям некоммерческих организаций региональные награды за многолетнюю добросовестную общественную деятельность.