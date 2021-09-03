Липецкий чиновник будет замещать учителя географии в школе

Глава Нижнематренского сельсовета Добринского района Вадим Батышкин рассказал, что ему придется вести уроки географии в местной школе, пишет Город 48.

Чиновник пояснил, что ему придется пойти на такой шаг, поскольку в учебной заведении отсутствует учитель соответствующего профиля.

Как стало известно, глава села, который прошлом педагог, будет вести уроки во время своего обеденного перерыва для детей из разных классов.

«Огромное спасибо ребятам за понимание и совсем нечастые хихикания!» – признался Батышкин.

Он выразил надежду, что скоро в школу придет новый учитель географии.