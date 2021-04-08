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Четверг, 8 апреля, 2021
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Липчанин прыгал по капотам и помял несколько машин

Никита Брыкин

В Липецке молодой человек пробежался по капотам автомобилей, в результате чего несколько машин получили повреждения, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел ночью 1 апреля у дома №25 на улице Студеновская. Водитель Сергей Алексеев стал свидетелем выходки злоумышленника, которого сопровождала группа молодых людей.

Очевидец выбежал на улицу, однако хулиганы успели разбежаться. Вскоре липчанин и инспекторы ГИБДД догнали двух молодых людей. В результате на транспортных средствах остались следы и вмятины. Всего пострадали пять машин.

Мужчина и несколько его соседей написали заявления в отдел полиции №5. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что по данному факту проводится проверка.

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