Липчане изнасиловали и зверски убили приятеля

В Ельце завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, пишет портал «Мое Онлайн».
В августе прошлого года мужчина и его знакомый пришли в гости к 55-летнему товарищу и устроили там застолье. Вскоре они поругались, после чего хозяин квартиры потребовал гостей удалиться. Он начал оскорблять приятелей, поскольку те отказались выполнить его требование.
В ответ мужчины избили жертву металлическим чайником, а также прижигали его тело зажигалкой. На следующий день они совершили в отношении хозяина насильственные действия сексуального характера.
В результате потерпевший скончался. Одного из злоумышленников признали невменяемым, другому – грозит 15 лет тюрьмы.