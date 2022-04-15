Лидеры и представители фракций областной Думы прокомментировали отчёт главы региона о результатах работы в 2021 году

Депутаты областной Думы в четверг,14 апреля, в рамках заседания рассмотрели отчёт губернатора Рязанской области о результатах деятельности правительства в 2021 году. Вопросы главе региона согласно регламенту задали все фракции политических партий, представленных в региональном парламенте. Депутаты приняли отчёт к сведению. По окончании заседания они прокомментировали своё решение.

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Председатель Облдумы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») отметил, что отчёт главы региона охватывает все сферы деятельности правительства и достижения по линии поставленных задач. В 2021 году сделано многое для поддержки различных отраслей экономики, отсюда – видимый рост по направлениям жилищного строительства, сельского хозяйства и другим. Проводилась большая работа по повышению налоговой базы и доходной части бюджета, что позволяет продолжить работу над реализацией задач социального характера, важнейшей из которых является развитие здравоохранения. В качестве положительного примера Фомин привёл строительство в Рязани нового корпуса онкологического диспансера, который будет введён в эксплуатацию уже в конце этого года. Из актуальных вопросов, которые предстоит решить, он назвал повышение доступности медицины, решение проблемы нехватки узких специалистов-медиков в сёлах.

На социальную направленность принимаемых в регионе решений обратил внимание также руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков. Он отметил, что вопросы здравоохранения, образования, соцзащиты населения стояли на первом плане в период действия коронавирусных ограничений. Особое внимание на них власти обращают и сейчас, во время сильнейшего экономического давления.

Демография – ещё одна тема, которую подняли депутаты во время рассмотрения отчёта главы региона. Как отметил представитель фракции КПРФ в Рязанской Облдуме Виктор Малюгин, в 2021 году значительно возросла смертность. Говоря о мерах поддержки населения в непростых условиях, он добавил, что важно стремиться к достойному уровню пенсий и зарплат. Руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров акцентировал своё внимание на бедственном положении Спасского хлебокомбината. По его словам, предприятие вынуждено распродавать оборудование и сокращать работников.

– Глава региона заверил, что возьмёт ситуацию на контроль, – отметил Сидоров.

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Не осталась без внимания парламентариев тема экологии. Руководитель фракции ЛДПР Никита Усачёв напомнил, что поступает много жалоб рязанцев на качество воздуха. И хотя работа по этому направлению ведётся, проблема пока стоит остро.

— У губернатора есть понимание проблем, которые существуют в регионе, и, главное, – есть понимание того, как они должны решаться, — отметила председатель фракции партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина. – Меня интересовал вопрос обманутых дольщиков. Губернатор заверил, что эта проблема контролируется и будет решена даже в непростых экономических условиях.

Руководитель фракции «Новые люди» Вадим Польевтов добавил, что разговор с Николаем Любимовым прошёл в конструктивном ключе.